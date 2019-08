David Tennant tornerebbe in Doctor Who e lancia una sfida | “Tutti i Dottori insieme per

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 8 agosto 2019)volentieri nei panni diWho per un evento speciale: l'attore che ha interpretato il Decimo Dottore tra il 2005 e il 2010, per poi riprendere il ruolo per lo speciale del 50° anniversario dal titolo "Il giorno del Dottore", sarebbe entusiasta di unirsi agli altri interpreti per celebrare la longevità di questa storica serie inglese, che denuttò nel 1963. In una nuova intervista rilasciata a RadioTimes.com,ha affermato che adorerebbe lavorare con i colleghi Peter Capaldi, Matt Smith, Christopher Eccleston e Jodie Whittaker, la prima donna nelle vesti del Dottore che viaggia nel tempo. Magari per il 60° anniversario della serie, che ricorrerà tra qualche anno, per l'esattezza nel 2023. L'attore hato l'idea di una reunion degli interpreti del Dottore, che magari BBC coglierà per sviluppare un'idea per il 60° compleanno di...

OptiMagazine : #DavidTennant tornerebbe in #DoctorWho e lancia una sfida: 'Tutti i #Dottori insieme per il 60° anniversario'… - spookyjubis : @pubertypartwo dallon ta parecendo david tennant - spookyjubis : o dallon ta a cara do david tennant -