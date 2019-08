Barbara D’Urso | il duro sfogo e un gesto per il suo fan

Fonte : dilei

(Di giovedì 8 agosto 2019) Non è la prima volta che assistiamo al grido di dolore e di rabbia diD’Urso, e forse non sarà neanche l’ultima, purtroppo. La conduttrice non esita a schierarsi quando si tratta di difendere i diritti di tutti coloro che vengono ancora quotidianamente discriminati. Stavolta le sue parole sono rivolte al giovane Gabriele, il 21enne omosessuale che qualche giorno fa a Cagliari è stato aggredito e insultato da un gruppo di ragazzi che gli ha rivolto terribili epiteti, tra uno spintone e l’altro., venuta a conoscenza della notizia, non ci ha pensato due volte a pubblicare qualche riga su Twitter, per lanciare un messaggio importante. “Sono 12 anni che lotto, che urlo, e non smetterò! Non ti abbattere Gabriele! Questi CRETINI pensano di essere uomini ma sono tutt’altro – ha scritto la conduttrice – e prima o poi (volenti o nolenti) ...

