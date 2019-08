Banco Bpm e Unicredit | storie parallele di resistenza bancaria

BORSA ITALIANA OGGI/ Unicredit a -3 - 4% - Banco Bpm a +5 - 7% - 7 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale bene Banco Bpm e Bper. Male invece Unicredit

Milan - rinnovato accordo di partnership con Banco Bpm [FOTO] : Tra presente e futuro, il Milan continua a programmare con l’obiettivo di crescere sempre di più. rinnovato per il settimo anno consecutivo l’accordo di partnership tra AC Milan e Banco BPM, come Major Partner e Official Bank Sponsor, nella comune volontà di proseguire la collaborazione iniziata nel 2013/2014. A firmare il rinnovo l’Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, e Ivan Gazidis Amministratore Delegato ...

Milan - rinnovata la partnership con Banco BPM : Rinnovato per il settimo anno consecutivo l’accordo di partnership tra AC Milan e Banco BPM, come Major Partner e Official Bank Sponsor, nella comune volontà di proseguire la collaborazione iniziata nel 2013/2014. A firmare il rinnovo l’Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, e Ivan Gazidis Amministratore Delegato di AC Milan, che si sono incontrati […] L'articolo Milan, rinnovata la partnership con Banco BPM è stato ...

Borsa Italiana oggi/ Banco Bpm a -4 - 6% - Stm a +2 - 3% - 19 luglio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rosso. Sul listino principale bene Stm. Male invece Ubi Banca, Banco Bpm e Unicredit