Trump è molto nei guai con i dossier Turchia e Iran (e pure il resto non va bene ) : Roma. Il presidente americano, Donald Trump, sta perdendo le partite con l’Iran e con la Turchia del presidente Erdogan e sono sconfitte che si sommano ad altri fallimenti in politica estera in questi giorni. I cinesi hanno appena svalutato lo yuan, che è una contromossa molto dura in quella guerra

Dazi - riprendono negoziati Cina-Usa ma è già scontro. Trump : “Pechino si sta comportando molto male” : Gli Stati Uniti e la Cina riprendono oggi a Shanghai i negoziati per porre fine alla guerra commerciale tra i due Paesi. I colloqui rappresentano il primo tentativo i riconciliazione dopo il brutale fallimento dei negoziati di maggio, quando Donald Trump ha accusato Pechino di avere violato i suoi impegni. Ma già i primi segnali che arrivano non fanno ben sperare. Eloquente un tweet del presidente Usa, che, in sostanza, avverte i cinesi affinché ...

I giudizi molto severi su Donald Trump dell’ambasciatore a Washington del Regno Unito : Alcuni documenti riservati, resi pubblici dal "Mail on Sunday", rivelano cosa pensa la diplomazia britannica dell'attuale governo statunitense: inetto e incompetente

L’Iran non molla : da domani arricchimento uranio. Trump avverte : stia molto attento : L'Iran non molla e va avanti con la riduzione degli impegni assunti nel 2015 all'epoca della firma dell'accordo internazionale sul nucleare che prevedeva una forte riduzione del programma nucleare della Repubblica Islamica. L'ultimo in ordine di tempo a confermare la determinazione di Teheran è Ali Akbar Velayati, consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei, che parla di arricchimento dell'uranio "al 5%", al di sopra di quel 3,67% fissato ...