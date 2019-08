Tour delle spiagge | Matteo Salvini annulla anche l’evento ad Anzio

Nibali delle tempeste. A Val Thorens Bernal vince il Tour de France : Una salita e non tre. Cinquantanove chilometri e non centotrentuno. La tappa che doveva arrivare a Val Thorens, quella che doveva essere l'ultima occasione per ribaltare la Grande Boucle, era stata spezzata dalle frane ieri, ha rischiato di non essere corsa oggi. Ma si è corsa e l'ha vinta vincenzo

Beach volley - World Tour 2019 Alba Adriatica. Due coppie azzurre a caccia delle semifinali : Obiettivo semifinali per le due coppie italiane più attese nella tappa italiana del World Tour in programma ad Alba Adriatica. Traballi/Zuccarelli e Frasca/Barboni, coppia che si è fornata per l’occasione per via dei problemi fisici di Puccinelli, sono nei quarti di finale e proveranno a dare l’assalto al podio nella giornata di domani. Traballi/Zuccarelli hanno vinto il derby azzurro nel girone con Bianchin/Orsi Toth, poi sono uscite sconfitte ...

BPER Banca Beach Volley Tour 2019 - Cagliari. Al Poetto si danno battaglia alcune delle migliori coppie del panorama nazionale : E’ ormai tradizione la “puntata” in Sardegna del BPER Beach Volley Tour che oggi e domani vive la sua quarta tappa di una stagione davvero ricca di appuntamenti sulla mitica spiaggia del Poetto a Cagliari, che in passato ha ospitato tantissimi eventi sia internazionali che nazionali, ultimo dei quali la terza tappa del campionato italiano della scorsa settimana, l’ennesima dimostrazione che da quelle parti non ci si ferma mai e che l’estate è ...

Tour de France 2019 - una Grande Boucle senza un vero re delle volate. Quattro vincitori diversi e tanta incertezza : Sembra alquanto insolito assistere ad una Grande corsa a tappe dove non esiste un vero favorito per le vittorie di tappa allo sprint, eppure è quello che sta accadendo in questa edizione del Tour de France. Non sono bastati i pronostici della vigilia, e nemmeno quelli giornalieri, perchè alla fine ci troviamo di fronte ad un parterre di velocisti confuso, senza un vero dominatore. Oramai è diventata una lotta ad armi pari: tutti contro tutti. ...

Tour de France 2019 : Elia Viviani torna re delle volate davanti a tutti i big Mondiali. Ma il futuro con la Deceuninck Quick-Step è incerto : Ben ventiquattro vittorie nel giro di due anni in maglia Quick-Step. Non c’era bisogno di una conferma per capire a che livello è arrivato Elia Viviani nelle volate. Oggi però l’ex campione d’Italia ha voluto mettere la firma, per la prima volta, sul Tour de France: dopo aver conquistato tappe a Giro d’Italia e Vuelta di Spagna, il velocista di Isola della Scala è riuscito ad andare a segno anche alla Grande Boucle, ...

Tour de France 2019 : gli orari di partenza e di arrivo delle 21 tappe : Si aprirà questo fine settimana il Tour de France 2019, attesissimo appuntamento del calendario ciclistico internazionale che coinvolgerà le stelle della disciplina nella consueta lotta per la Maglia Gialla. Il programma della 106a edizione della Grande Boucle prevede un totale di 21 tappe, da sabato 6 luglio a domenica 28 luglio, con la partenza da Bruxelles, in Belgio, e con il tradizionale arrivo sugli Champs Elysées di Parigi. Poche sorprese ...

Tour de France 2019 - sedicesima tappa Nîmes-Nîmes : ultima chance per i velocisti prima delle grandi montagne : In altre circostanze l’avremmo definita una tappa di trasferimento, solo che qui si parte e si arrivane dallo stesso punto. Nîmes sarà a tutti gli effetti la protagonista dell’ingresso nell’ultima settimana, con il giorno di riposo prima e con una frazione dedicata ai velocisti, poi, ad aprire veramente la settimana. I poeti potrebbero tranquillamente descriverla come la quiete prima e dopo la tempesta, la verità ci dice che ...

Mel B è ancora arrabbiata con Victoria Beckham per non aver partecipato al Tour delle Spice Girls : "È stato deludente" The post Mel B è ancora arrabbiata con Victoria Beckham per non aver partecipato al tour delle Spice Girls appeared first on News Mtv Italia.