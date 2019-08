Salvini è un nano sulle spalle dei giganti che lavorano | dice Toninelli

Danilo Toninelli - sparata su Matteo Salvini : "In verità mi elogia. Un nano sulle spalle dei giganti" : Prova a rispondere al fuoco, Danilo Tonielli, il ministro grillino alle Infrastrutture attaccato costantemente da Matteo Salvini, dalla politica intera e anche da pezzi del suo partito. Oggi, mercoledì 7 agosto, per lui potrebbe essere la fine: nel caso non passasse la mozione no-Tav del M5s, il vic

Salvini e Di Maio tornano a punzecchiarsi alla vigilia del voto sulla Tav : La posizione di Di Maio è sempre la stessa. Se Salvini vuole aprire la crisi lo dica apertamente, alla luce del sole. Posizione che nei gruppi parlamentari viene ribadita con forza. Domani il punto di scontro sarà la Tav. I pentastellati hanno approntato un testo per sottolineare il loro no alla Torino-Lione. Ma Salvini non ha intenzione di arretrare: il Movimento 5 stelle sta attuando un suicidio politico, ha spiegato il ministro dell'Interno ...

Matteo Salvini - i fedelissimi di Giovanni Toti tentennano su aiutare la Lega : governo vicino alla crisi? : I Totiani verranno ben presto messi alla prova. L'occasione perfetta per vedere se i "traditori" di Forza Italia fanno sul serio è il voto di fiducia sul decreto Sicurezza-bis, che la Lega vuole approvare a tutti i costi prima che il Senato chiuda per ferie, e la mozione sul Tav. Fino ad ora sembra

Se Salvini e Di Maio sdoganano quella foto - abbiamo un problema : Lunedì mattina, come suo solito in ritardo sull’alleato, è arrivato anche Luigi Di Maio a sganciare la sua perla: «Parlare quasi più del ragazzo bendato che del nostro carabiniere ucciso significa buttarla in caciara». Dopo due giorni di silenzio il vicepremier del partito più rappresentato in Parlamento, leader della forza che in passato più si è battuta per l’introduzione del reato di tortura in Italia, torna a parlare solo per scimmiottare le ...

I leghisti sognano l’addio di Toninelli. Salvini se lo tiene stretto con tutto il M5s : Roma. Mentre beve un caffè col collega Alessandro Morelli, Edoardo Rixi non lascia neppure il tempo che gli si faccia la domanda, che subito ribatte: “La mozione di sfiducia a Salvini? Se davvero il Pd volesse mettere in difficoltà il governo, la mozione di sfiducia la farebbe a Toninelli”, sibila l

Lega - Salvini “deride” Boschi su Twitter : si scatenano haters e commenti sessisti. Il Pd attacca : “Inaudita violenza politica” : Odio digitale e insulti (gravi) reali. Ci risiamo. Stavolta è il botta e risposta social fra Matteo Salvini e Maria Elena Boschi a scatenare i soliti haters, con il loro carico di fake-news e frasi sessiste. Così, a finire vittima della degenerazione dei “leoni da tastiera” è proprio l’ex ministra renziana. Solo che il leader della Lega (o chi per lui) su Twitter invece di censurare i commenti più aggressivi, li sottolinea con ...

Salvini : 5Stelle e Pd già governano insieme - per ora a Bruxelles : "5Stelle e Pd? Da due giorni sono gia' al governo insieme, per ora a Bruxelles. Tradendo il voto degli Italiani che volevano il cambiamento

Riforma pensioni - Durigon e Salvini allontanano spettro Fornero : 'Q41 per tutti si farà' : I rapporti tra Lega e Movimento Cinque Stelle sono spesso tesi. Diversi sono stati i temi su cui la profonda eterogeneità tra le due forze politiche è venuta a galla, ma c'è un punto in cui l'accordo e la solidità del contratto non hanno praticamente mai vacillato: le pensioni. L'obiettivo di superare la legge Fornero, autentico chiodo fisso della campagna elettorale di Matteo Salvini e Luigi DI Maio, è stato, per il momento, centrato con la ...

Lega in pressing sull'autonomia Salvini : 'Via libera'. Ma i 5S frenano : Il governo tenta la carta dell'assestamento al bilancio per convincere l'Unione europea a bloccare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per disavanzo eccessivo. Come anticipato dal premier Conte nel pomeriggio si e' avviata la discussione nel Cdm, anche se non c'e' stato alcun voto. Segui su affaritaliani.it

Salvini detta le condizioni al governo poi annuncia : "Crediti per gli studenti che donano sangue" : Il quasi ultimatum del vicepremier leghista arriva dopo le tensioni sull'approvazione della flat tax. Servono coperture...

La proposta di Matteo Salvini : “Crediti formativi per studenti che donano sangue” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, propone di introdurre dei crediti formativi per gli studenti delle scuole superiori e delle università che decidono di donare il sangue. Ma quella del ministro dell'Interno sembra proprio essere un'idea irrealizzabile, già esclusa dal protocollo tra Avis e Miur e ritenuta impossibile perché discriminatoria.