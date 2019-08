Paulo Dybala | accordo tra Juventus e Tottenham per 70 milioni | perché l' argentino non può

Calciomercato Juventus - nuove sirene inglesi per Paulo Dybala : altra offertona dalla Premier per la Joya : Niente accordo tra l’argentino e il Manchester United, così il Tottenham si è mosso presentando alla Juventus un’offerta davvero importante Paulo Dybala potrebbe trasferirsi in Premier League, ma non al Manchester United. Per l’argentino infatti è arrivata alla Juventus una nuova offerta dopo il mancato accordo tra il giocatore e i ‘Red Devils’, una proposta giunta niente meno che da ...

Juventus - rivolta dei tifosi per Paulo Dybala : "Non si tocca - uno di noi" : Agosto infuocato per i tifosi juventini. Per regalare a Sarri la prima punta di peso da far coesistere con Cristiano Ronaldo, la società torinese si è inserita nella trattativa tra l’inter e Romelu Lukaku e ha ottenuto, secondo diversi media sportivi, il sì del belga. Pedina di scambio nell’affare p

Juventus - la triste parabola di Paulo Dybala : da nuovo Messi a merce di scambio : «Dybala è il nuovo Messi»: titolavano più o meno così i giornali sportivi la mattina del 12 aprile 2017. La Joya aveva annichilito il Barcellona con due gol nell' andata dei quarti di Champions League, ma quel paragone è diventato la sua condanna. Dopo poco più di due anni, l' argentino si ritrova a

Juventus - le condizioni di Paulo Dybala : Manchester o Parigi - altrimenti resta a Torino : Si blocca il mercato del Napoli: Pépé (24 anni) si allontana dai partenopei dopo l' offensiva di ieri dell' Arsenal, che l' aveva già cercato in inverno, tornato alla carica col Lilla: intesa trovata per 80 milioni più bonus quinquennale da 6 milioni netti a stagione al giocatore, più 5 di commissio