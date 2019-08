La Tav e il massacro di Peterloo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) La scorsa settimana ho partecipato a Bussoleno all’assemblea convocata dal M5S sulla Tav. Ieri sera invece ho visto l’ultimo film di Mike Leigh. E allora? Vi domanderete voi, dove sta il nesso? Il nesso c’è, e anche forte. Cominciamo con la serata di mercoledì 31. Era un’assemblea pentastellata aperta a tutti. In realtà, di rappresentanti dei cinque stelle ce n’erano ben pochi. Fra tutti, Francesca Frediani, consigliere regionale che l’aveva convocata e che da sempre si batte con pervicacia e coerenza contro l’opera inutile. Tutta la sala era in realtà occupata da No Tav. Nessun parlamentare del Movimento che sia venuto a metterci la faccia, o almeno abbia inviato un documento, nessun altro consigliere regionale. Credetemi, un’atmosfera surreale, kafkiana: un’assemblea convocata da un soggetto che poi in buona parte la diserta. Probabilmente perché si vergogna. E veniamo ...

