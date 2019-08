La Cina stabilizza lo yuan e sui mercati torna il sereno

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Milano. Le autorità cinesino in parte loe ireagiscono positivamente dopo tre sedute di fila di "sell off" scatenato dalla guerra commerciale tra Stati Uniti e. Ma mentre Francoforte e Parigi sono in forte recupero con il contributo di alcuni titoli che hanno peso sui l

MRosariaMarche2 : RT @ilfoglio_it: La Cina stabilizza in parte lo yuan e i mercati reagiscono positivamente. In Germania cala la produzione industriale - di… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: La Cina stabilizza in parte lo yuan e i mercati reagiscono positivamente. In Germania cala la produzione industriale - di… - ilfoglio_it : La Cina stabilizza in parte lo yuan e i mercati reagiscono positivamente. In Germania cala la produzione industrial… -