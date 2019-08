Disney+ realizzerà nuove versioni di Mamma ho perso l' aereo e Una notte al museo

Fonte : blogo

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Lo streaming targato Walt Disney,, arriverà il 12 novembre negli Stati Uniti e in Italia (e in Europa) tra fine 2019 e inizio 2020 con un costo che dovrebbe essere intorno ai 7 € se non ci sarà alcun adeguamento al cambio rispetto al costo di 6.99 $ americano.Come annunciatoè rivolto a un pubblico familiare e giovane, non ci saranno contenuti d'autore, parolacce o temi provocatori, ma tanto arriverà da quel mondo che è parte dell'universo Disney: Star Wars, Marvel, National Geographic, Pixar, Fox. Non a caso all'esordio ci sarà The Mandalorian e poi arriveranno una serie su High School Musical e le miniserie targate Marvel da Falcon e Winter Soldier, passando per Loki e WandaVision. L'offerta combinata (che non esisterà al di fuori degli USA) ESPN (quindi sport), Hulu (The Handmaid's Tale ma anche produzioni FX) eavrà un costo di 12.99$ al mese, pronto ...

