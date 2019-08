Di Maio logorato da Salvini e dai suoi parlamentari | Non so se continuare

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 8 agosto 2019) Per la prima volta, da quando è nato il governo, Luigi Diha la sensazione che tutto stia precipitando. Il capo M5s è finito sotto l’assedio di Matteoma anche deigruppi. Così la voglia di chiudere qui l’esperienza gialloverde fa capolino a tarda sera nell’ufficio del vicepremier grillino dove sono entrati solo ifedelissimi. Così dopo ore convulse il capo M5s, che nella sua stanza di Palazzo Chigi ha ascoltato il comizio del leader leghista, si lascia andare a uno sfogo: “Io non so se”.In successione sono tre i fatti che in poche ore hanno sconvolto la vita politica del governo e dello stesso Di. La bocciatura della mozione M5S sulla Tav, poi la richiesta di rimpasto arrivata da Matteoe per finire la notizia che un gruppo di deputati e senatori, guidato da Nicola ...

