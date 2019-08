“Colpito col machete durante una rapina” | vacanza choc per un giovane italiano a Zanzibar

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il racconto di Enrico, un trentenne di Spinea (Venezia): “È durato tutto poco più di dieci secondi, mi sono trovato in ospedale in un lago di sangue”. Ilè stato rapinato lo scorso luglio mentre si trovava in: sul suo corpo sono ancora evidenti i segni dell’aggressione. Va ine viene colpito con una scopo di rapina. È quanto ha denunciato undi Spinea, nella provincia di Venezia, arrivato nell'Oceano Indiano, a, per trascorrere un periodo diL’uomo, Enrico Bettini il suo nome, è stato brutalmente aggredito e derubato da un rapinatore. A scrivere della disavventura dell’, un fisioterapista di trenta anni che lo scorso luglio era andato ain, è il quotidiano locale Il Gazzettino. È stato lo stesso protagonista della vicenda, che avrebbe sicuramente potuto avere risvolti ancor più ...

