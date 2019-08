Tornano forti temporali sulle Alpi | martedì 6 Agosto

Fonte : retemeteoamatori

(Di martedì 6 agosto 2019) Una vasta depressione atlantica con minimo sul Regno Unito è in avvicinamento sulla nostra penisola e richiama aria piu’ umida ed instabile sui nostri settorini. Avremo infatti nella giornata odierna 6un calo dei geopotenziali con possibilità disue prema anche le pianure limitrofe. In queste zone infatti avremo un potenziale d’innesco moderato attorno ai 1500J/kg e una discreta vorticità in quota che permetterà la formazione di multicelle temporalesche con rischio nubifragi (locali flash flood con possibili accumuli over 100mm. Attenzione per frane o colate di fango dai rilievi), grandine di media taglia e raffiche di vento. In caso di sconfinamentialte pianure del Nord non è da escludere la formazione di supercelle. Accumuli pluviometrici per oggi L'articolo6 ...