Texas | agenti arrestano afroamericano e lo legano a una corda | la foto diventa virale

(Di martedì 6 agosto 2019) L’immagine evoca il trattamento riservato ai neri quando la schiavitù negli Stati Uniti era ancora in vigore. Due poliziotti bianchi a cavallo, immortalati da unapoi circolata sui social,a unaun cittadinogià ammanettato e lo trascinano per le strade di Glaveston,. Laè stata scattata sabato 3 agosto da un passante che l’ha postata online facendolare. Un episodio che ha costretto la polizia a chiedere pubblicamente scusa. L’uomo fermato dai dueè Donald Neely, 43 anni, arrestato per violazione di domicilio. Anche i due poliziotti sono stati identificati e la ricostruzione delle dinamiche dell’arresto è stata possibile grazie alle telecamere installate sulle loro divise. Dear @GalvestonPD. What you did here to this man, Donald Neely, is horrible and unacceptable. I would say “We need ...

