Plusvalenza Kean Juventus | quanto guadagna col trasferimento all’Everton

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 6 agosto 2019)colMoisenon è più un giocatore della. La società bianconera ha infatti finalizzato la cessione del giovane attaccante azzurro agli inglesi dell’Everton. Proprio la squadra che milita in Premier League ha ufficializzato l’annuncio, ancor prima dei bianconeri, come di consueto sui propri canali social e in grande stile. Sono arrivate intanto anche le prime parole del giocatore 19enne, che ha affermato di essere “onorato di vestire questa maglia”, promettendo di dare tutto. Intanto lahato piuttosto bene da quella che può definirsi a tutti gli effetti “unad’oro”.no i bianconeri L’ufficializzazione dell’affare è stata poi definita anche dalla, che in un apposito comunicato ha reso note anche le cifre dell’affare. ...

andrea070767 : @CalcioFinanza @pisto_gol La plusvalenza fatta con Kean non conta? - esivabbe : Continuo a credere che le ragioni delle cessioni di Kean, Cancelo e forse Dybala non siano solo economiche. Se hai… - LordGalurd : RT @therealscabot: Conti della serva: Cancelo preso 40,4 milioni, 5 anni di contratto, ammortamento 8,08. Residuo 32,32. Venduto a 54, gene… -