Obesità | usare troppo lo smartphone la favorisce

Fonte : gqitalia

(Di martedì 6 agosto 2019) Smanettare per troppe ore con loaumenta il rischio di obesità. Sappiamo già che la dipendenza dal cellulare peggiora la capacità di prendere delle buone decisioni e che, quando le persone usanogli strumenti incorporati ai telefoni di oggi, come il Gps, l'area del cervello responsabile dell’orientamento tende a ridursi. Ma adesso uno studio dell’American College of Cardiology, presentato in Colombia alla Latin America Conference, dimostra anche che per chi usa loper cinque o più ore al giorno, il rischio di obesità aumenta del 43% e cresce anche la probabilità di coltivare abitudini di vita che incrementano il pericolo di malattie cardiache. I cellulari sono diventati una parte intrinseca della nostra vita, e rappresentano sempre di più una fonte di intrattenimento, in particolare tra i giovani che, di ...

