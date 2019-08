“M5s mette a rischio il governo su Tav” | per Salvini segnale da non ignorare

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 6 agosto 2019) Altissima tensione in previsione del voto al Senato di domani alle mozioni sulla Tav, con Lega e M5s che voteranno divisi. A Palazzo Madama saranno presenti sia Matteosia Luigi Di Maio, viene riferito., che e' senatore, sara' presente per votare le mozioni a favore della Torino-Lione. "Certo che vado", ha garantito, contattato al telefono. Mentre il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, anche lui senatore, votera' quella presentata dal suo partito in cui si chiede un impegno delle Camere a bloccare l'opera. Nella Lega, in serata, sono forti le indiscrezioni che fanno preludere a possibili rotture o strappi nel.In molti ricordano le parole di, che in un comizio a Colico, nei giorni scorsi si e' spinto a dire che un voto M5s a favore della Tav sarebbe undi "sfiducia a Giuseppe Conte". "Non sono semplici parole da comizio", e' l'alert ...

