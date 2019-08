Luglio record | è stato il più caldo mai registrato nella storia

Luglio 2019 da record : è stato il mese più caldo mai registrato al mondo : Ha battuto le temperature da record del Luglio 2016. Ma per gli esperti, le temperature sono destinate ad aumentare. Un Luglio così torrido non si era mai visto prima. Il mese appena passato è stato il più caldo mai registrato a livello globale. Secondo Copernicus, l'agenzia europea sul cambiamento climatico, il mese di Luglio "è stato il più caldo mai registrato".\\ In generale, Luglio risulta essere il mese più caldo dell'anno, ma ...

Aeroporti : Luglio da record a Palermo - 775mila passeggeri : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - luglio è stato il mese dei record per l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Il traffico passeggeri ha toccato la straordinaria quota di 775.303, +7,51% rispetto a luglio 2018 (721.156). I movimenti sono stati 5.506 (+7,41%). In media, luglio è stato un mese con 25m

Meteo Bolzano - a Luglio caldo sopra la media - violenti temporali e record di fulmini con 35mila scariche : Temperature di un grado sopra la media, record di fulmini ma precipitazioni sotto i livelli normali: è il bilancio in provincia di Bolzano del servizio Meteo per il mese di luglio 2019. Come si spiega in una nota, il mese di luglio 2019 va in archivio con temperature di circa un grado al di sopra della media di lungo periodo. A causa dei numerosi e violenti temporali degli ultimi giorni, inoltre, è stato stabilito il record di 35.000 fulmini in ...

Grandinata record in Lombardia (il 31 Luglio) : paese imbiancato e strade bloccate : “Le domeniche d’agosto quanta neve che cadrà”. Così cantava Gigi D’Alessio in un improbabile tormentone del passato. Non è agosto e, in fondo, non è nemmeno neve, ma le foto che ci arrivano da Magreglio ci fanno letteralmente spalancare gli occhi e non riusciamo a crederci: le strade di questo piccolo paesino sono incredibilmente imbiancate di quello che sembra un fiume di ghiaccio e invece è una clamorosa Grandinata. Siamo in provincia di Como, ...

Caldo senza precedenti nel Regno Unito - il Met Office rivede i dati : record assoluto con i +38 - 7°C di Cambridge del 25 Luglio : record storico di Caldo estivo battuto anche nel Regno Unito, nella giornata europea di giovedì 25 luglio caratterizzata da Caldo estremo, che ha prodotto primati anche in Paesi come Olanda e Germania e in città come Parigi. Lo certifica oggi il Met Office britannico, rivedendo i dati inizialmente diffusi. Il picco assoluto è stato raggiunto a Cambridge con +38,7°C, ossia la massima più elevata mai registrata sull’isola da quando esistono ...

Acqua alta a Venezia - un “evento straordinario” : ieri picco record per il mese di Luglio : Il Centro previsioni e segnalazioni Maree della Protezione civile di Venezia comunica che ieri, domenica 28 Luglio, “il mareografo di Punta della Salute ha registrato un valore massimo di 97 centimetri, mentre in mare gli strumenti installati in Piattaforma Acqua alta e alle dighe hanno misurato un picco di 100 centimetri. Un evento mareale che si può definire straordinario, avendo fatto registrare il terzo livello della storia per quanto ...

Parigi - il record ufficiale di Giovedì 25 Luglio è di +43 - 6°C : una temperatura clamorosa per tutta l’Europa : temperatura sconvolgente a Parigi Giovedì 25 Luglio 2019: la massima ha raggiunto i +43,6°C all’osservatorio di Parigi Saint-Maur. Nella stessa giornata molte città di Belgio, Paesi Bassi, Germania e Francia hanno superato per la prima volta nella loro storia i +40°C: tra queste Bruxelles, Anversa, Eindhoven, Düsseldorf, Trier, Colonia, Francoforte, Lille e Dunkerque. Adesso Parigi ha un record di caldo più alto rispetto a molte città ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 Luglio. Immensa Pilato : record italiano nei 50 rana!!! Paltrinieri - Acerenza e 4×100 mista stile in finale. Sabbioni e Carraro in semifinale. Quadarella e Panziera per la medaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.36: Appuntamento alle 13 per un’altra sessione di finali e semifinali molto interessante per l’Italia che giocherà le carte Panziera e Quadarella per provare a tornare sul podio dopo la scorpacciata di medaglie di metà settimana. Buona giornata 5.32: Mattinata positiva per l’Italia che raggiunge quota 20 posti in finale a Gwangju: risultato straordinario! Paltrinieri e ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 26 Luglio. La 4×200 quarta per 2 centesimi! Panziera in finale (terzo tempo) nei 200 dorso! Record mondiali di Dressel - Smith e Chupkov : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58: Cristina Chiuso: E’ stata una delle più belle gare del Mondiale. Non si era mai vista una finale con 5 squadre sullo stesso piano. Non c’è il grande dominatore, non c’è un re ma un movimento di crescita compatto. La 4×200 dà il valore del movimento natatorio e l’Italia è lì fra le prime. Qui c’è un progetto italiano che sta dando frutto. Cinque squadre ...

Caldo record - oggi 26 Luglio 14 città italiane da bollino rosso : Nel weekend arriveranno piogge e temporali ma oggi 26 luglio sarà ancora una giornata di Caldo record in Italia. Con l’ingresso di Milano, salgono a quattordici le città contrassegnate con il bollino del ministero della Salute che indica il massimo livello di rischio Caldo. Temperature altissime anche in Europa.Continua a leggere

Previsioni meteo 26 Luglio - il caldo record resiste sull’Italia ma sono in arrivo i temporali : Che tempo farà oggi? Secondo le Previsioni meteo di venerdì 26 luglio continua la fase di caldo afoso degli ultimi giorni soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord, dove non mancherà la pioggia durante le ore notturne. Temperature in lggero calo al Sud. Ma nel weekend sono in arrivo forti temporali e grandinate.Continua a leggere