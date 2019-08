Fermenti lattici | un aiuto contro ansia e depressione post-partum

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Uno studio dell’Università of Auckland ha dimostrato che l’assunzione di un fermento lattico riduce i sintomi didopo il parto. Protagonista è il fermento lattico fisiologico, il lactobacillus rhamnosus HN001, che – secondo la ricerca pubblicata su ‘EBioMedicine’ -, un batterio ‘buono’ che vive in maniera simbiotica con l’uomo. Secondo lo studio questo tipo di organismi potrebbero influenzano il cervello e avere ricadute sull’umore delle persone, tanto che gli specialisti hanno coniato per alcuni di essi la definizione di ‘psicobiotici’. “L’influenza dei probiotici e del microbiota, l’insieme dei batteri situati all’interno dell’intestino dell’uomo, suè uno dei temi che saranno affrontati a Torino il 14 settembre nel corso del convegno ‘The ...

