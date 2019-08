C’è un’unica soluzione a “Quanto fa 8÷22+2?” e il resto sono chiacchiere

Fonte : wired

(Di martedì 6 agosto 2019) Il calcolo che sta facendo impazzire il web (foto: Twitter) Quando si sente dire che qualcosa “sta dividendo internet”, nella migliore delle ipotesi si sta bisticciando sul colore di un abito fotografato, nella peggiore invece si sta tentando di far passare l’idea che la matematica sia improvvisamente diventata un’opinione. E da metà della scorsa settimana, in particolare, la peggiore delle ipotesi si è quasi fatta realtà su Twitter e non solo, da quando mezzo mondo si è iniziato a chiedere quale sia il risultato corretto della banale espressione 8÷2(2+2). Così da una parte c’è la fazione maggioritaria di quelli cheinamovibili sul risultato 16, e dall’altra la fronda degli unitaristi, secondo cui il risultato non può essere che 1. Anzitutto non è ben chiaro perché la discussione debba vertere proprio su quella sola scrittura matematica, quando evidentemente ...

