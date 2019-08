Bollette | ecco perché i consumatori reclamano sui contratti di luce e gas

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 6 agosto 2019) In cima alle lamentele, resta la fatturazione seguita dalle problematiche relative al contratto e al mercato. In calo gli indennizzi automatici: nel 2018 sono stati erorgati circa 2,8 milioni di euro (-9,6% rispetto al 2017)

caterino_teresa : RT @NapolitanoIda: @serebellardinel @Mov5Stelle @fattoquotidiano Se fosse per Salvini a quest'ora sapete quante famiglie sarebbero morte di… - Falcone_MF : #Tim avvisa sulle bollette: «Rischio truffa». Ecco i consigli per evitarle Un segnale rosso di pericolo e una gra… - avimmaisacap : RT @NapolitanoIda: @serebellardinel @Mov5Stelle @fattoquotidiano Se fosse per Salvini a quest'ora sapete quante famiglie sarebbero morte di… -