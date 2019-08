Tumori del sangue | a breve il via libera ufficiale dell’Aifa alla car-t

Tumori e alimentazione : elaborata dieta che potrebbe ridurre la crescita del cancro : Una ricerca pubblicata su “Nature“, condotta da Jason Locasale della Duke University School of Medicine, ha rilevato che seguire una determinata dieta potrebbe favorire l’efficacia delle terapie contro i Tumori, e ciò sarebbe possible riducendo l’apporto di una molecola che assorbiamo con l’alimentazione, l’amminoacido metionina: si potrebbe in tal modo ridurre la crescita tumorale e rendere più efficaci ...

Si fa le lampade abbronzanti per un decennio : sviluppa due Tumori della pelle in 6 anni : Sarah Carlick, 45 anni, aveva un lettino abbronzate a casa che ha usato per molti e molti anni prima di accorgersi che qualcosa non andava. "Ero ignorante all'epoca, con il sole non si scherza" dice oggi. "Le abbronzature durano alcune settimane, mentre una diagnosi di cancro rimane con te per tutta la vita” sentenzia.

Ritiro protesi al seno Allergan per rischio Tumori rari : il ministero della salute raccomanda controlli regolari : Dopo il Ritiro dal mercato mondiale delle protesi al seno ruvide Allergan per l’aumento del rischio di alcuni tumori rari, annunciato due giorni fa dall’azienda, il ministero della salute ribadisce alcune raccomandazioni a partire dall’importanza “per tutte le pazienti con qualsiasi tipo di protesi mammarie (sia a superficie liscia, che micro/macrotesturizzata o ricoperta in poliuretano) e fabbricata da qualsiasi ditta ...

Tumori : parere positivo del CHMP per larotrectinib - trattamento di precisione in oncologia : Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia Europea del Farmaco ha raccomandato l’autorizzazione di commercializzazione per larotrectinib, sviluppato da Bayer, in Europa. L’indicazione raccomandata è per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici con Tumori solidi caratterizzati da una fusione genica del recettore della tirosin chinasi neurotrofica (NTRK), localmente avanzati, metastatici o quando la resezione ...

Tumori - italiani scoprono molecola che previene la formazione delle metastasi : Tumori, i risultati di una importante scoperta italiana sono stati pubblicati sulla rivista Nature Immunology e aprono la strada a nuovi approcci nell'immunoterapia, che punta a riattivare il...

Creato il primo interruttore proteico per il controllo delle cellule viventi : potrebbe consentire nuove terapie per molti problemi - tra cui i Tumori : Per rimanere in salute, le cellule devono controllare i loro processi biochimici. Un’attività anormale in un solo gene o l’accumulo della proteina sbagliata può sconvolgere l’equilibrio di una cellula, portando alla morte cellulare o addirittura al cancro. Ora, per la prima volta è stato Creato un interruttore proteico completamente artificiale in grado di funzionare all’interno di cellule viventi per modificare o ...

Cancro - italiani scoprono i ‘soldati’ della resistenza contro i Tumori : nuove speranze di cura : Gli scienziati italiani sono riusciti ad identificare nuovi 'soldati' della resistenza contro il Cancro che sono in grado di dialogare con le cellule T, 'non convenzionali', dall'interno dei tumori. Questa scoperta offre nuove speranze di prognosi mirate e più efficaci per i pazienti. Vediamo insieme cosa significa.Continua a leggere

Scoperti nuovi “soldati” attivi contro il cancro - in particolare sarcomi e Tumori del colon-retto : Uno studio getta nuova luce nella strada della lotta contro i tumori. Sono stati infatti Scoperti nuovi “soldati” del sistema immunitario che svolgono un ruolo importante nelle nostre difese contro il cancro, in particolare in alcuni tipi di sarcomi e di tumori del colon-retto. Lo studio, i cui risultati sono pubblicati dalla prestigiosa rivista scientifica Cell, è diretto e coordinato da Humanitas: primo autore è Andrea Ponzetta, coordinatori ...

Carie - parodontite - Tumori : la malattie della bocca sono in aumento - attenzione ai 3 fattori di rischio : La Carie non dovrebbe mai essere sottovalutata. Le malattie della bocca, dalla Carie alla parodontite fino ai tumori, colpiscono metà della popolazione mondiale e le Carie non curate sono in assoluto il problema di salute più diffuso nel mondo. A lanciare l’allarme è Lancet che dedica un numero speciale all’argomento avvertendo inoltre che la situazione è destinata ad aggravarsi, per via della diffusione dei tre principali fattori ...

Malattie della bocca : da carie a Tumori - cosa si rischia : Le Malattie della bocca riguardano tantissime persone in tutto il mondo. Numeri alla mano, si parla di circa 3,5 miliardi di individui. Questo problema di portata globale vede in primo piano la carie non curata. Particolarmente a rischio risultano i bambini che vivono nei Paesi più poveri del mondo, gli anziani e chi, sia per motivi economici sia per via della lontananza rispetto ai luoghi deputati alla cura, ha poco accesso ai servizi di salute ...

Relazione sanitaria del 2018 in provincia di Ragusa : Tumori donne in calo : Presentata a Ragusa la 23^ Relazione sanitaria delle attività realizzate, nel corso del 2018. Molti dati e informazioni sulla salute dei Ragusani

Leucemia - distrutto il ‘mantello’ dell’invisibilità delle staminali dei Tumori : speranze di cura : Le cellule staminali della Leucemia sono in grado di nascondersi con un 'mantello dell'invisibilità' dal sistema immunitario rendendo di fatto i farmaci inutili e permettendo l'avanzamento della malattia. Vediamo insieme come gli scienziati sono riusciti a contrastare questo scudo riuscendo forse a trovare una nuova cura.Continua a leggere

Scoperto l’interruttore dei Tumori : DUX4 è il gene che rende difficile la cura del cancro : Gli scienziati hanno individuato un interruttore genetico in grado di rendere meno efficaci le cure dei tumori, spegnendolo si potranno rendere le immunoterapie efficaci su molti più pazienti. La scoperta si deve a scienziati del Fred Hutchinson Cancer Research Center ed è stata resa pubblicata sulla rivista Developmental Cell. Si tratta di un gene chiamato DUX4, che agisce nascondendo il tumore alle terapie: quando è acceso nelle cellule ...

Mare - sole e Tumori della pelle : i consigli degli esperti per proteggersi da melanoma e altre patologie : Per proteggere la pelle dagli effetti nocivi dei raggi solari, assicurandosi anche una netta diminuzione del rischio di tumori cutanei di diversa natura e gravità e di altre patologie dermatologiche, tra le quali anche l’invecchiamento precoce della pelle, è necessario prestare la massima attenzione alla scelta della crema solare. Una serie di utili consigli li fornisce la Fondazione Veronesi, precisando che non basta evitare di esporsi nelle ...