Torino | ingerisce uno spillo di 3 | 5 centimetri che finisce nei bronchi | salvata 13enne

(Di lunedì 5 agosto 2019) Teneva unodi 3,5tra i denti mentre correva e lo ha ingoiato, andandole di traverso e infilandosi nei. È successo a una ragazzina di 13 anni di, che è statacon un intervento di endoscopia dei medici dell’ospedale infantile Regina Margherita del capoluogo piemontese. Appena la ragazza è arrivata al Pronto Soccorso, spiegano i medici,”immediatamente è stata attivata l’équipe di emergenza di sala operatoria e la paziente è stata prontamente sottoposta ad un complicato intervento di rimozione del corpo estraneo, mediante broncoscopia rigida in modo endoscopico e non invasivo”. L’intervento, andato a buon fine, è stato effettuato con la nuovissima strumentazione colonna endoscopica recentemente donata dalla Compagnia di San Paolo. La paziente, in buone condizioni cliniche, è stata dimessa dopo 48 ore. L'articolo...

