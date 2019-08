Rapita e stuprata per tre giorni | fermato l' ex compagno

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Giorgia Baroncini L'aguzzino è un 30enne albanese irregolare. Ora l'uomo è accusato di sequestro di persona, violenza sessuale, minacce e lesioni È stata vittima per tre interidel suo ex fidanzato. L'uomo hae picchiata. Lei è una giovane ragazza italiana, madre di due figli. La 28enne è stata costretta con la forza a seguire il suo ex. Poi è stata segregata in un appartamento di Foligno e obbligata per tre lunghia subire le violenze sessuali del suo aguzzino. Obbligata a seguire l'uomo nella Capitale, la donna ha approfittato di un momento di distrazione dell'ex per tentare la fuga, gettandosi dalla vettura in corsa. Ma l'uomo hala macchina e ha iniziato a colpirla con schiaffi e pugni per farla risalire sulla vettura. Attirati dalle urla della giovane, sul posto sono subito alcuni passanti e le guardie giurate in servizio al vicino ...

