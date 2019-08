Padre costretto a scegliere quale gemella siamese salvare | decisione tra le lacrime

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2019) Un corpo, due teste. E così sarà per sempre: le gemelle siamesi resteranno insieme fino alla morte. Davanti alla scelta di dovere deciderefiglia avrebbe dovuto vivere emorire, il papà non ci ha pensato. Era volato dal suo Paese a Londra per cercare di dare speranza alle figlie. Ma quando il Great Ormond Street Ibrahima ha fatto la sua scelta, col cuore e con la fede. Quella che ha dovuto affrontare Ibrahima è stata unaimpossibile, come lui stesso dice, ed è questo il titolo del documentario realizzato dalla Bbc in onda nelle prossime ore. Ibrahima ha lasciato il proprio Paese, la Nigeria, e con le gemelle siamesi, la moglie e gli altri quattro figli ha raggiunto Londra per parlare coi chirurghi Great Ormond Street Hospital (Gosh), un ospedale specializzato in questi tipi di intervento. Ma di fronti al quadro clinico, il professore Paolo De Coppi, il chirurgo ...

