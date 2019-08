Nintendo Switch | il nuovo modello riesce a far girare Breath of the Wild in versione

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 5 agosto 2019) Ildiè disponibile per l'acquisto già in alcuni paesi come Hong Kong e in Australia ed alcuni hanno già potuto testare la durata della batteria.Uno YouTuber ha pubblicato un video che mostra la durata della batteria della nuovadurante una sessione di gioco con The Legend of Zelda:of the.Nel video, vediamo che Zelda può essere riprodotto in modalità portatile per cinque ore e 36 minuti, ben oltre le tre ore e mezza di cui ildi lancio è generalmente capace. Di seguito potete dare uno sguardo al video pubblicato.Leggi altro...

