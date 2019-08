MotoGp – Test Brno | terribile caduta per Mir | evidenti lividi e ferite nella FOTO postata

Fonte : sportfair

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il pilota della Suzuki è stato ricoverato dopo ilincidente di quest’oggi, ma in serata ha tranquillizzato tutti sui social Unaspaventosa, che fortunatamente non ha causato gravi danni a Joan Mir. Il pilota della Suzuki infatti è stato protagonista di un crash terrificante durante idi, perdendo in curva 1 la sua moto finita poi oltre le barriere. Trasportato immediatamente in ospedale, lo spagnolo ha riportatoed escoriazioni, niente di che considerando l’incidente in cui è rimasto coinvolto. Per tranquillizzare i propri tifosi, Mir ha postato sui social una suadal letto d’ospedale, con questa didascalia a corredo: “pilota OK!! Grazie a tutti per i vostri messaggi“. L'articoloper Mir:dal pilota in ospedale sembra essere il ...

