L’assalto del populismo allo stato di diritto

Google e Amazon alL’assalto delle Tlc. Il commento di Paolo Lugiato : Google alleata con Dish nelle reti wireless? L’indiscrezione, rivelata dal New York Post e commentata da Paolo Lugiato, è stata smentita da Mountain View. Ma Dish è sul punto di acquisire asset da T-Mobile e Sprint. E Google già offre il servizio wireless come operatore di rete virtuale mobile con Google Fi, che poggia su T-Mobile, Sprint e US Cellular. Facendo coppia con Dish, il gigante della ricerca diverrebbe anche un gigante della rete ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Foconi e Garozzo alL’assalto - tris azzurro nei 16mi nella sciabola donne. Inizia il cammino delle prove a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.10: Gli altri risultati del primo turno: Qian-Lam 15-7, Gkountoura-Velasquez 15-12, Pusztai-Benitez Romero 15-12, Zagunis-Shchukla 15-9, Choi-Tamura 15-9, Vila-Georgiadou 15-14 9.09: Rossella Gregorio batte 15-10 la azera Bolshakova e si qualifica per i sedicesimi la cinese Qian 9.08: Martina Criscio batte 15-12 la bulgara Ilieva e accede ai sedicesimi di finale dove affronterà la greca ...

Calciomercato Sampdoria - Di Francesco vuole Verdi : pronto L’assalto al calciatore del Napoli : La Sampdoria lancia l’offensiva per l’attaccante del Napoli Simone Verdi. E’ lui il primo obiettivo per l’attacco di Eusebio Di Francesco. Il club blucerchiato avrebbe preparato 20 milioni, una cifra importante per il 27enne che è in cima alla lista dei dirigenti doriani per rinforzare la linea offensiva. Si continua a monitorare anche l’argentino Emiliano Rigoni: la Sampdoria attende la risposta dello Zenit ...

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. L’Italia alL’assalto della svizzera : cinque coppie azzurre al via : Tre coppie italiane già nel tabellone principale e due nelle qualificazioni: è un contingente corposo quello italiano che si appresta ad affrontare il Major Series di Gstaad, uno dei cinque appuntamenti più importanti della stagione, che segue di pochi giorni il torneo iridato di Amburgo. Torneo strano, quello svizzero, quest’anno: per importanza si può paragonare ad un Grand Slam nel tennis ma la collocazione, una settimana dopo il ...

Portali stranieri alL’assalto del Crowdfunding italiano : Nuove opportunità all’orizzonte per Piccole Imprese Italiane. In particolare, quella di poter emettere obbligazioni e altri strumenti di debito tramite i Portali online. È l'obiettivo principale con cui la...

Calcio - Coppa America 2019 : Argentina alla prova Venezuela - Colombia alL’assalto del Cile : Il secondo e il terzo quarto di finale vanno in scena oggi in terra brasiliana per quanto riguarda la Coppa America 2019. A Rio de Janeiro sono di fronte Venezuela e Argentina, mentre a San Paolo si confrontano Colombia e Cile. Quello tra Venezuela e Argentina è un confronto a suo modo particolare, tra l’unica delle formazioni del girone A capace di reggere l’urto del Brasile e un’Albiceleste che di brillantezza ne ha mostrata ...

De Ligt Juventus - è fatta : respinto L’assalto del Barça. Ecco quanto costerà ai bianconeri : DE Ligt Juventus- Ci siamo, la Juventus si prepara ad abbracciare in maniera concreta De Ligt. Il giovane centrale olandese avrebbe ormai scelto di vestire bianconero in vista dei prossimi cinque anni. Un affare ormai ai dettagli e ormai prossimo a trasformarsi in fumata bianca. L’attuale centrale dell’Ajax avrebbe rispedito al mittente l’offerta del Barcellona, […] More

Calciomercato Milan - Reina respinge L’assalto della Juve : il portiere spagnolo vuole restare : Calciomercato Milan – Pepe Reina respinge le sirene della Juventus. Il portiere spagnolo è stato accostato ai bianconeri subito dopo l’arrivo di Maurizio Sarri, al quale è molto legato. Nelle scorse settimane si era vociferato di un possibile scambio di portieri con Mattia Perin, poco utilizzato da Allegri nella scorsa stagione e desideroso di tornare in Nazionale. Come riporta ‘As’, il 36enne spagnolo a Milano sta ...