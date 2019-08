Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 5 agosto 2019) Per la sesta volta consecutiva alle Olimpiadi, e il sogno e' di ripetere, o magari migliorare, il risultato degli ultimi Mondiali. Quella volta l'Italvolley donne fu medaglia d'argento, battuta in finale dalla Serbia, e2020 puo' essere l'occasione giusta per salire di nuovo sul podio. Intanto e' stato fatto il primo passo, vincendo il torneo di qualificazione olimpica che le azzurre hgiocato con il fattore campo a favore. Il pubblico di Catania ha risposto alla grande, e il biglietto per il Giappone e' stato staccato. "Avevamo una grande chance e l'abbiamo colta - sottolinea il ct della ragazze, Davide Mazzanti -. Ci siamo tolti un gran peso perché, sia dal punto di vista fisico che a livello di programmazione dell'Olimpiade, ora ci aspetta un Europeo bellissimo (23 agosto-8 settembre ad Ankara, Lodz, Budapest e Bratislava n.d.r.), da giocare con questo slancio.Poi ...

Italdonne vede Tokyo, un anno per sognare