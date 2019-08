Il Segreto | arriva Marchena in aiuto a Prudencio | parla l’attore

Il Segreto - anticipazioni spagnole : arrivano 16 NUOVI ATTORI - tra cui… : Tantissimi NUOVI personaggi in arrivo nelle puntate spagnole de Il Segreto!!! Eh sì: nel corso della dodicesima stagione della telenovela di Antena 3, in partenza nelle prossime settimane, i telespettatori della Penisola Iberica dovranno familiarizzare con sedici volti inediti che caratterizzeranno le future vicende ambientate a Puente Viejo. Facciamo il punto della situazione… Il Segreto, spoiler spagnoli: Manuel Regueiro (ARTURO in Una ...

Il Segreto episodi dal 29/7 al 2/8 : Elsa e Alvaro lavorano insieme - arriva Roberto : Le trame settimanali de Il Segreto relative alle puntate dal 29 luglio al 2 agosto hanno dell'incredibile. Un prete ha commesso un omicidio, per legittima difesa, e dovrà rispondere alla giustizia. È don Berengario che si è macchiato con tale colpa per difendere Julieta. A Puente Viejo intanto giungerà Roberto e Carmelo incaricherà Alvaro a rimanere come medico nella cittadina spagnola. Il Segreto trame settimanali: Elsa e Alvaro lavorano vicini ...

Il Segreto - anticipazioni : a Puente Viejo arriva Roberto Sanchez : Il Segreto - Loreto Mauleón, Juan Dos Santos e Carlos Serrano Un nuovo arrivo a Puente Viejo e un nuovo rivale in amore per Fernando Mesia (Carlos Serrano). Nelle puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5, giunge direttamente da Cuba un vecchio amico di Maria (Loreto Mauleòn), Roberto Sanchez (Juan Dos Santos), che metterà subito in crisi l’ex marito della donna, ancora innamorato di lei e convinto, dopo l’allontanamento di Gonzalo ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : arriva Esther - la perfida Antolina muore : Il Segreto, la famosa soap opera che ormai da qualche anno appassiona milioni di italiani, stando alle anticipazioni spagnole ha in serbo diversi colpi di scena. Infatti tra qualche mese in Italia si assisterà alla morte di Antolina mentre Elsa, dopo aver superato un delicato problema di salute, potrà finalmente convolare a nozze con Isaac. Trame spagnole: Elsa ed Isaac coroneranno il loro sogno d'amore La perfida Ramos verrà smascherata e, ...

Il Segreto - trame Spagna : a Puente Viejo arriva Esther - è la figlia di Don Berengario : Torna lo spazio con le novità de Il Segreto, lo sceneggiato iberico arrivato alla sua decima stagione sulle reti Mediaset. Nelle puntate in onda attualmente in Spagna i telespettatori di Antena 3 assisteranno all'ingresso di Esther, interpretata dall'attrice Patricia Delgado, che si rivelerà essere la figlia di Don Berengario, il prelato di Puente Viejo. Il Segreto: Don Berengario è padre Le nuove anticipazioni de Il Segreto, in onda a metà ...

Il Segreto spoiler al 19 luglio : arriva Roberto Sanchez - un amico di Maria : Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto riservano interessanti novità. Nelle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 luglio, Alvaro si stabilirà nell'ospedale da campo, dopo essere stato picchiato brutalmente da alcuni tizi, dove sarà curato da Elsa Laguna. Inizialmente il dottor Fernandez non confesserà alla Laguna il motivo per il quale è stato aggredito. Nel frattempo Antolina riuscirà a sedurre Isaac, ma l'uomo continuerà a ...

