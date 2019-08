Golf | 76° Open d’Italia – Paul Casey conferma la sua presenza all’Olgiata Golf Club

Golf – Il 76° Open d’Italia si arricchisce di una nuova stella : Justin Rose annuncia la sua presenza : Dopo Francesco Molinari e Olesen, anche Justin Rose, Golfista numero 4 al mondo sarà tra i fuoriclasse del torneo delle Rolex Series European Tour in programma nel circolo romano dal 10 al 13 ottobre Un altro campione in gara nel 76° Open d’Italia per un field che si preannuncia di altissimo profilo. Dopo le conferme di Francesco Molinari (numero 6 del world ranking) e Thorbjorn Olesen (campione in carica), anche l’inglese Justin Rose ...