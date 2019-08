Dl Sicurezza bis | maggioranza alla conta

Mozione sfiducia - Salvini serra i ranghi e aspetta il decreto Sicurezza bis : Mozione sfiducia, Salvini serra i ranghi e aspetta il decreto sicurezza bis Oggi il decreto sicurezza bis arriva a palazzo Madama. La tensione è palpabile e la maggioranza in Senato, come si sa, è molto risicata. Le defezioni di alcuni senatori pentastellati hanno assottigliato ulteriormente il “margine d’errore” del tandem al governo. Salvini riflette sul se porre la fiducia o meno a uno dei decreti più rilevanti e ...

Sicurezza bis - fonti Lega : numeri ci sono : 10.07 Sul dl Sicurezza bis si prevede il voto di fiducia stasera, si apprende da fonti della Lega. Il decreto, dicono tali fonti, è "una misura fondamentale,lo portiamo a casa; alla fine magari non saranno 161 i voti a favore, ma contando chi non sarà in Aula e chi dei 5S voterà contro, 6 o 7 i numeri non mancheranno". Il leader della Lega Salvini ha già annunciato la sua presenza in Senato. Crisi di governo imminente? "E' ancora presto. ...

Sicurezza bis - verso voto di fiducia in serata : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Sul si prevede il voto di fiducia stasera. E’ quanto apprende l’AdnKronos da fonti della Lega. Ma – secondo le stesse fonti di Via Bellerio – il dl Sicurezza bis, che è “una misura fondamentale, lo portiamo a casa”. In casa Lega si guarda il pallottoliere con cautela: “Alla fine magari non saranno 161 i voti a favore, ma contando chi non sarà in Aula e chi dei ...

Decreto Sicurezza bis - diretta voto Senato/ Ribelli M5s : rischio numeri per Salvini : Decreto Sicurezza bis, la diretta video streaming del voto in Senato: Governo a rischio, numeri fragili per fiducia a testo Salvini. FI-FdI escono da Aula?

Governo - inizia la settimana decisiva. Si parte con il Dl Sicurezza bis : numeri risicati in Senato. Poi lo scoglio Tav e l’Autonomia : Decreto Sicurezza, tav e manovra. O si va in vacanza, oppure “tutti a casa“. inizia la settimana decisiva prima il Governo Conte e per la maggioranza Lega-M5S. L’ultima prima della chiusura estiva delle Aule parlamentari, durante la quale saranno posti ai voti alcuni dei provvedimenti che più hanno fatto litigare Matteo Salvini e Luigi Di Maio nell’ultimo periodo. Una “conta” in tutto e per tutto, dove si ...

I numeri della maggioranza al Senato - alla prova del decreto Sicurezza bis : Una maggioranza autosufficiente ma non salda si metterà domani e dopodomani alla prova dell'ultimo passaggio prima della sospensione estiva. Approda infatti in aula al Senato il dl sicurezza bis e tutti gli occhi sono puntati sulla tenuta dell'alleanza giallo-vedre, soprattutto sui banchi del M5s, da cui si levano molte critiche al provvedimento voluto da Matteo Salvini. Al netto delle questioni politiche, che pure contribuiscono a scuoterli, i ...

Sicurezza bis?Zingaretti : dl inSicurezza : 19.43 "Domani il Senato vota il 'decreto inSicurezza' di Salvini. Con la Sicurezza non c'entra nulla perché Salvini con le paure ci campa. Salvini invece di fare il buffone firmi il contratto dei lavoratori delle forze dell'ordine, scaduto ormai da oltre 200 giorni". Così su Facebook il segretario del Pd Zingaretti Salvini "porti rispetto per l'inno di Mameli:in tanti hanno combattuto o sono caduti per difenderlo e onorarlo",dice Zingaretti ...

Dal Dl Sicurezza bis alla Tav - il timing della settimana parlamentare prima della pausa estiva : Percorso a ostacoli per il governo nell’ultima settimana prima della chiusura estiva delle Aule parlamentari: i gialloverdi dovranno affrontare la prova del voto di fiducia sul decreto legge Sicurezza bis e sulle mozioni Tav in Senato ma anche la nuova “sfida” del doppio tavolo sulla manovra. E non è escluso un nuovo vertice per accorciare le distanze tra Lega e M5S sulla riforma della giustizia.Si inizia con la ...

Salvini : sarò in aula per Sicurezza bis : 17.56 "Domani sarò in Senato". Così Salvini alla vigilia del voto a Palazzo Madama sul decreto Sicurezza bis. Sui numeri per la fiducia:"Non lo so se ci siano, non mi sono ancora informato ma lo farò nel pomeriggio", afferma. E a chi gli fa notare che una crisi di governo non sembra imminente: "Guardate che bella giornata, ma è ancora presto" Pesa,sull'approvazione del provvedimento "bandiera" del Carroccio,l'incognita dei "dissidenti" del ...

Salvini : “Domani in Senato per decreto Sicurezza bis. Di Battista? Potrei mandarlo a ca…” : Ultima giornata di vacanza a Milano Marittima con polemica per il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha fatto sapere, rispondendo a una domanda su Alessandro Di Battista, che potrebbe mandarlo a quel paese durante il comizio di stasera. Il vicepremier ha detto che domani sarà in Senato per il voto sul decreto sicurezza bis.Continua a leggere

Don Ciotti contro il dl Sicurezza bis : "Non votatelo - è una aberrazione giuridica" : Sceglie di prendere posizione in video don Luigi Ciotti contro il decreto Sicurezza che arriva lunedì 5 agosto in aula al Senato. Il fondatore dell’associazione Libera definisce il testo voluto fortemente da Matteo Salvini una “aberrazione giuridica”. E spiega: “Essendo già enorme il potere del ministro dell’Interno in materia di immigrazione, questa estensione rappresenta una invasione di campo, una ...

Governo - Salvini : “Manovra coraggiosa o il coraggio lo chiediamo agli italiani. Sul decreto Sicurezza bis vedremo se c’è una maggioranza” : Individua la legge di Bilancio come il vero snodo per la tenuta dell’esecutivo, chiarendo però che sul decreto Sicurezza bis “vedremo se questo Governo ha una maggioranza”. Attacca tre ministri M5s e risponde gelido sul suo rapporto con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un’intervista – senza domande su Savoini e solo un veloce passaggio sul giornalista di Repubblica insultato sotto il sole di Milano ...

Dl Sicurezza bis - l’appello dell’Anpi ai senatori : “Non lo votate - c’è odore di stato di polizia” : Con un appello rivolto a tutti i senatori l'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, chiede agli eletti a Palazzo Madama di non votare il decreto sicurezza bis voluto da Matteo Salvini: "Il dl contrasta gravemente con la civiltà del nostro Paese e peggiora radicalmente il livello reale di sicurezza dei cittadini. C'è odore di stato di polizia".Continua a leggere

Sicurezza : 1.200 emendamenti a decreto bis - atteso parere commissione Bilancio : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Lavori fermi in commissione Affari costituzionali del Senato sul decreto legge Sicurezza bis. Si attende infatti che la commissione Bilancio esprima il suo parere sugli emendamenti che sono stati presentati, circa 1.200. Per ora, qualora i pareri dovessero arrivare, sono previste sedute per stasera alle 20, per domani alle 8.30, 15 e 20.30 e per venerdì alle 9. Il provvedimento è invece calendarizzato in ...