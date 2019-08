Champions League 2019-2020 | sorteggio playoff | percorso ostico per il Porto | l’Ajax deve

Fonte : oasport

(Di lunedì 5 agosto 2019) A Nyon si è svolto ildeidelladi calcio, in palio gli ultimi sei posti per la fase a gironi della massima competizione continentale per club.abbastanza impervio per ilche, in caso di vittoria nel preliminare con il Krasnodar, incrocerà la vincente di Olympiacos-Istanbul Basaksehir. L’Ajax, semifinalista dell’ultima edizione, incrocerà il PAOK e poi eventualmente la vincente di Apoel-Qarabag: i lancieri sono chiaramente favoriti ma non possono sottovalutare il doppio impegno. Il Celtic Glasgow vuole tornare tra le grandi ma il doppio impegno con Cluj e poi eventualmente con lo Slavia Praga va preso con le pinze. Di seguito ildeidella: Dinamo Zagabria (Croazia)/Ferencvaros (Ungheria) vs Maribor (Slovenia)/Rosenborg ...

