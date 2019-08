Cambia l’orario di Gone su Rete4 | i dettagli sulla programmazione dal 5 agosto

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 5 agosto 2019) Dopo due settimane disusubirà unmento di orario. La serie, basato sul romanzo One Kick di Chelsea Cain e nata da una produzione televisiva tra USA, Francia e Germania, ha debuttato il 22 luglio in Italia e in chiaro, ma già deve confrontarsi con una variazione nel palinsesto. A partire da oggi, lunedì 5ha deciso di lanciare una serie di film in prima serata, preceduti dal programma Stasera Italia Estate.andrà quindi in onda in seconda/terza serata, più precisamente alle 23:45, dopo il film Dante's Peak - La furia della montagna. Si parte dall'episodio 1x05 intitolato Il salvatore, di cui vi riportiamo la sinossi: La squadra indaga sul rapimento di un adolescente dalla sua casa in Ohio. Ben presto si scopre che il caso contiene elementi simili ad altri, e porta allo stesso cerchio che ha rapito Kick anni fa. A seguire ...

OptiMagazine : Cambia l'orario di #Gone su Rete4, i dettagli sulla programmazione dal #5agosto - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: L’angolo della soap – Una Vita: trama settimanale dal 5 al 10 agosto 2019 - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap – Una Vita: trama settimanale dal 5 al 10 agosto 2019 -