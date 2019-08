Texas | 21enne spara dentro un supermercato | 20 morti e 26 feriti | anche dei bambini Fbi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) È di 20, tra cui alcuni, e 26il bilancio della strage a El Paso,, dove un uomo, ilPatrick Crusius, è stato arrestato con l’accusa di essere l’autore dellatoria all’interno di unWalmart nel complesso commerciale di Cielo Vista. Le autorità seguono la pista del crimine d’odio dopo essere entrati in possesso di un suo manifesto suprematista che porterebbe le indagini in quella direzione, come ha spiegato Gren Allen, capo della polizia della città. Pista supportatadal fatto che la maggior parte dei clienti delsono ispanici. L’Fbi ha aperto un fascicolo per “terrorimo interno”. Tra le 20 vittime c’èuna donna di 25 anni con il figlio di due mesi in braccio, come ha riferito la sorella, Leta Jamrowski, dopo aver saputo che la sua familiare, Jordan Anchond, era ...

