Solskjaer | “Lukaku torna in gruppo | gli ho spiegato come comportarsi”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2019) Il tecnico del Manchester United Ole Gunnarblinda Pogba e Lukaku. In sala stampa dopo la sfida di International Champions Cup vinta ai rigori contro il Milan a Cardiff, ha parlato dei suoi calciatori che sono al centro del mercato di Inter e Juve. Lukakuparlando Romelu Lukaku, sul cui si danno battaglia da settimane Juve e Inter, ha precisato “Penso che tornerà inla prossima settimana. Con Romelu ho parlato per spiegarecomportarsi in certe situazioni, non ci sono altre novità” Pogba Il tecnico del Manchester United ha parlato di Pogba “Non ho dubbi, Pogba resta” E, rispondendo ad alcune domande sulla mancata convocazione per la trasferta in Galles, ha precisato “Non mi aspettavo che venisse con noi gli ho parlato dopo l’allenamento e non si sentiva bene. Non è proprio un infortunio, ma aveva un dolore e non abbiamo rischiato ...

