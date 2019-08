Savona | lanciano cassonetto da scogliera | grave 12enne

Fonte : blogo

(Di domenica 4 agosto 2019) Sono ancora gravi le condizioni del bimbo francese di 12 anni colpito in pieno nella notte tra venerdì e sabato da undei rifiuti lanciato da ignoti dallasopra la spiaggia di Bergeggi, in provincia di. Il bimbo stava dormendo in tenda in spiaggia insieme alla sua famiglia quando il, dopo un volo di 20 metri, l'ha colpito in pieno. Le sue condizioni sono parse gravi fin da subito e a diverse ore di distanza i medici dell’Istituto Gaslini, dove il piccolo è ricoverato, hanno confermato che la prognosi resta riservata:La prognosi resta riservata e il paziente è in osservazione in terapia intensiva pediatrica per la valutazione dell’evoluzione dello stato di coscienza e del possibile danno neurologico conseguente al trauma. Il decorso clinico non presenta problemi cardio-respiratori, tanto che nella notte è stato autonomizzato dalla ventilazione ...

zazoomnews : Savona lanciano un cassonetto dalla scogliera a Bergeggi: grave 12enne che dormiva in tenda - #Savona #lanciano… - zazoomnews : Savona lanciano un cassonetto dalla scogliera a Bergeggi: grave 12enne che dormiva in tenda - #Savona #lanciano… - Sostenitori1 : Il ragazzo è adesso ricoverato in gravi condizioni L'appello dei genitori: 'Se qualcuno ha visto parli!' -