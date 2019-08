La modella serba Nina Senicar aspetta un figlio

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Monica Montanaro L'avvenenteattualmente è in attesa del primo. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi si è trasferita da anni a Los Angeles, città in cui vive con l'attore americano Jay Ellis, futuro padre del nascituro La stupendadi origine serbe,, sta vivendo la più bella stagione per un donna: è in attesa di un. Per la, il futuro nascituro, è il primo, ed attualmente attraversa lo stadio intermedio della gravidanza, essendo al suo quinto mese. La notizia scoop è trapelata da indiscrezioni gossip, poiché laè un personaggio noto al grande pubblico. Infatti, negli anni passati la bellissimaè stata protagonista nel ruolo di valletta in diversi programmi televisivi cult. La, a suo tempo, balzava spesso sulle copertine dei giornali di cronaca rosa per le sue vicende private. La ...