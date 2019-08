Entra in casa dei vicini e li molesta | poi attacca carabinieri | fermato moldavo ubriaco

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Federico Garau Il soggetto, completamente, è riuscito a farsi aprire la porta dai dirimpettai con la scusa di ricevere aiuto per aprire una bottiglia di vino. Una volta in, tuttavia, si è seduto alla tavola imbandita senza invito. Cacciato dall'abitazione, ha cominciato a dare il tormento ai, suonando il campanello e gridando insulti e minacce Tensioni nella serata di venerdì all'interno di un'abitazione di Vigodarzere (Padova), dove un cittadino straniero in evidente stato di ebbrezza hato pesantemente idi, per poi scagliarsi con violenza contro iintervenuti sul posto. Protagonista in negativo della vicenda il 38enne A.M., unche si trova ora in stato di fermo. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l'uomo, già, ha raggiunto la porta dei suoi dirimpettai e suonato il campanello per chiedere loro un ...

