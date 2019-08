Dybala in versione Icardi | salta lo scambio con Lukaku ora verso l’Inter

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2019) PauloinMauro. Non accetta il trasferimento allo United. Non raggiunge l’accordo economico con i Red Devils. E quindi loconsubisce un forte rallentamento. Sky Sport ribadisce che l’argentino non ha accettato le pressioni bianconere, lui vuole rimanere alla Juventus. A questo punto,torna a essere più vicino all’Inter che potrebbe alzare l’offerta iniziale senza arrivare agli 83 richiesti dallo United. L’Inter ne ha offerti 60 più bonus. L’8 agosto, intanto, chiude il calciomercato inglese.dovrebbe, a questo punto, restare alla Juventus. L'articoloinlocon(oral’Inter) ilNapolista.

