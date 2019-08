Clasica San Sebastian 2019 | italiani non pervenuti Un generoso Ciccone a ridosso della

Clasica San Sebastian 2019 : male gli italiani. Giulio Ciccone il migliore degli azzurri ha chiuso in undicesima posizione : La Clasica di San Sebastian 2019 sarà ricordata per il fantastico numero di Remco Evenepoel. Il 19enne ciclista belga a poco meno di 20 km dal traguardo è scattato staccando tutti, arrivando al traguardo in solitaria. male gli italiani, con il migliore degli azzurri, Giulio Ciccone, che si è piazzato undicesimo. Ad onor del vero il corridore della Trek-Segafredo è arrivato con il gruppo giunto alle spalle del vincitore. L’azzurro non ha ...

Clasica San Sebastian 2019 : Remco Evenepoel - il nuovo Eddy Merckx ha qualcosa di speciale : Quando l’attuale campione del mondo junior, in una corsa del World Tour del calibro della Clasica San Sebastian, batte il campione olimpico in carica ed il campione iridato under 23 (segnalando nella top-10 anche Alejandro Valverde, che ad Innsbruck ha trionfato tra gli elite), si intuisce subito che c’è qualcosa che non quadra. Se poi si va a vedere la performance messa in scena allora, praticamente chiunque, può essere convinto di ...

Clasica San Sebastian 2019 : le pagelle. Remco Evenepoel fuoriclasse - Alejandro Valverde deludente : Remco Evenepoel ha vinto in solitaria la Clasica di San Sebastian 2019, davanti al campione olimpico Greg Van Avermaet e a Marc Hirschi. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della Clasica di San Sebastian 2019. Remco Evenepoel 10: un vero fuoriclasse. A 19 anni trionfa in solitaria al debutto in una classica WorldTour. Qualcosa di davvero eccezionale e che dimostra definitivamente l’immenso talento di questo ...

Remco Evenepoel - assolo spettacolare e vittoria alla Clasica San Sebastian : Il grande ciclismo sembra pronto a entrare in una nuova era, a una settimana dal successo al Tour de France di Egan Bernal, il più giovane vincitore della Grande Boucle da oltre un secolo. Sulle strade basche della Clasica San Sebastian si è assistito a una prova memorabile di Remco Evenepoel, il 19enne belga della Deceuninck Quickstep, soprannominato il nuovo Merckx dopo i successi in serie della categoria juniores. Evenepoel è stato ...

Clasica San Sebastian 2019 - Remco Evenepoel : ”E’ un sogno che si realizza. Non conosco ancora i miei limiti” : Numero fantastico di Remco Evenepoel che, scattato a poco meno di 20 km dal traguardo, è arrivato in solitaria conquistando la Calsica di San Sebastian 2019. Il ciclista belga è considerato un vero e proprio fenomeno, considerando che per lui è la prima stagione da professionista, ha già portato a casa quattro vittorie. Nonostante si sia staccato, sia rientrato da solo, abbia preso le borracce per i compagni e si sia comportato da vero gregario, ...

Ciclismo – Clasica di San Sebastian : strepitoso successo del giovanissimo Evenepoel : Evenepoel conquista i suo primo importante successo all’esordio da professionista: strepitosa vittoria alla Clasica di San Sebastian Strepitosa vittoria del giovanissimo Evenepoel oggi alla Clasica di San Sebastian: il belga della Deceuninck Quick Step ha tagliato per primo il traguardo dopo essere scattato sull’ultima salita di Murgil, in solitaria, centrando a 19 anni il primo importante successo in carriera nella sua ...

Clasica San Sebastian 2019 : Remco Evenepoel - è nata una stella. Il belga fa il fenomeno e trionfa in solitaria! : Un corridore destinato a riscrivere la storia di questo sport: oggi è definitivamente nata la stella di Remco Evenepoel. Non servivano altre dimostrazioni, ma quella data pochi minuti fa alla Clasica di San Sebastian è davvero mostruosa. Un fuoriclasse unico, un predestinato: a soli 19 anni il belga della Deceuninck Quick-Step si aggiudica una corsa World Tour, portandosi a casa il quarto successo da professionista (ed è al debutto). Staccato ...

“Ti lascio per diventare un grande ciclista” - Remco Evenepoel rompe con la fidanzata e vince La Clasica di San Sebastian : Remco Evenepoel ha deciso di lasciare la propria ragazza e trasferirsi a Montecarlo per poter affinare le sue doti di scalatore e diventare un grande nome del panorama ciclistico mondiale A volte la vita ti mettere davanti a delle scelte importanti e spesso, prendere la strada sbagliata ad un bivio, rischia di cambiare per sempre la propria esistenza. Nonostante i 19 anni, Remco Evenepoel è consapevole di ciò, com’è consapevole di avere un ...

Ciclismo – Clasica di San Sebastian : Julian Alaphilippe si ritira dopo 90 km : Julian Alaphilippe si ritira dalla Clasica di San Sebastian: il ciclista francese costretto ad alzare bandiera bianca dopo 9o chilometri di corsa La Clasica di San Sebastian perde uno dei suoi protagonisti più attesi. Julian Alaphilippe, grande protagonista dello scorso Tour de France, capace di sognare la vittoria in maglia gialla fino alle ultime tappe, salvo poi arrendersi ad uno straordinario Egan Bernal, si è ritirato dalla corsa ...

Clasica San Sebastian 2019 : percorso - favoriti - altimetria e chiavi tattiche : A Donostasia, cuore dei Paesi Baschi, è tutto pronto per il via della Clasica di San Sebastian 2019. Una corsa attesissima sia da tutti i corridori usciti brillantemente dal Tour de France, sia dai tifosi spagnoli che vedono la classica grande di un giorno come un gustoso aperitivo a quello che succederà durante la Vuelta a España. Tanti i nomi di possibili protagonisti pronti a darsi battaglia nei muri che caratterizzano il finale della 39esima ...

Clasica San Sebastian 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi (sabato 3 agosto) si correrà la 39ma edizione della Clasica di San Sebastian. Questa classica fa parte del massimo circuito internazionale e si svolge nell’omonima città dei Paesi Baschi (Spagna). Una corsa che si preannuncia molto dura e combattuta, visto il percorso particolarmente impegnativo. Nei 227,3 km con partenza e arrivo a San Sebastian i corridori dovranno infatti affrontare ben sette GPM, tra cui l’Alto de Jaikzibel, salita ...

Clasica San Sebastian 2019 : tutti gli italiani in gara. Riflettori puntati su Giulio Ciccone : Saranno dieci i corridori italiani al via della Clasica di San Sebastian, la cui 39ma edizione si svolgerà domani (sabato 3 agosto). La classica dei Paesi Baschi presenta un percorso molto impegnativo, con ben sette GPM da affrontare nei 227,3 km con partenza e arrivo a San Sebastian. La maggior parte dei nostri portacolori partirà con un ruolo da gregario, ma qualcuno potrebbe comunque lasciare il segno. I Riflettori saranno puntati su Giulio ...

Clasica San Sebastian 2019 : come vederla in tv e streaming. Orari - programma e palinsesto : Sabato 3 agosto si correrà la 39ma edizione della Clasica di San Sebastian. Dopo il Tour de France i big del circuito torneranno a sfidarsi nella classica dei Paesi Baschi (Spagna) che anche quest’anno proporrà un percorso molto duro e selettivo. I corridori dovranno infatti affrontare ben sette GPM nei 227,3 km con partenza e arrivo a San Sebastian. Tra di essi troviamo l’iconico Alto de Jaikzibel, mentre l’azione decisiva dovrebbe arrivare ...