5G | il sindaco di Scanzano Ionico vieta la nuova tecnologia | il plauso di Codacons che

(Di domenica 4 agosto 2019) IldiJonico, in Basilicata, hato con un’ordinanza la sperimentazione o l’installazione delladi rete 5G sul territorio del Comune ed il, sulla base di tale decisione, “lancia la crociata contro lae scrive a 8000 sindaci di tutta Italia chiedendo loro di adottare provvedimenti analoghi“. Lo rende noto la stessa associazione. “Le scorse settimane abbiamo presentato un esposto a 104 procure della Repubblica affinche’ aprissero indagini sui rischi per la salute connessi al 5G – spiega il presidente Carlo Rienzi -. La nostra battaglia si sposta ora sul fronte delle amministrazioni con una lettera che verra’ inviata domani ai sindaci degli 8000 comuni italiani, con la quale ilchiede formalmente ai primi cittadini di attivarsi per garantire la salute della popolazione e ...

