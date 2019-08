Strage alla discoteca di Corinaldo | 7 arresti per omicidio

Discoteca Corinaldo - arrestati in 7 per la Strage alla Lanterna Azzurra. I pm : “Rapine con spray e taser - incastrati da telepass e gps” : Una banda dedita “in maniera sistematica” alle rapine in Discoteca con lo spray al peperoncino. Sei ragazzi fra i 19 e i 22 anni e un settimo uomo, un ricettatore, sono stati arrestati questa mattina nell’ambito dell’inchiesta sulla strage della Discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, vicino Ancona, in cui nella notte fra il 7 e l’8 dicembre scorsi, morirono cinque giovani e una madre 39enne. Quella sera il locale era ...

Discoteca Corinaldo - arrestati 6 giovani per la Strage alla Lanterna Azzurra. Erano banda dedita alle rapine con spray al peperoncino : Una banda dedita alle rapine in Discoteca con lo spray al peperoncino. Sei ragazzi fra i 19 e i 22 anni e un settimo uomo, un ricettatore, sono stati arrestati questa mattina nell’ambito dell’inchiesta sulla strage della Discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, vicino Ancona, in cui tra il 7 e l’8 dicembre scorsi, morirono cinque giovani e una madre 39enne. I giovani sono tutti residenti nella provincia di Modena e sono accusati di ...

Strage di Bologna - è ora di sostituire la verità alla memoria : di Donatello D’Andrea 2 agosto 1980: una calda giornata di mezza estate, almeno per quelle 85 persone che sostavano all’interno della stazione di Bologna. Alle 10.25, però, cambiò tutto. Un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata (modus operandi della strategia della tensione), esplose nella sala d’aspetto uccidendo 85 persone e provocando 200 feriti. E’ il più grave atto terroristico compiuto in Italia dopo ...

2 agosto 1980 la Strage alla stazione di Bologna : per non dimenticare : L’orologio della stazione di Bologna è fermo alle 10 e 25. Non è fermo dal 2 agosto del 1980, ma è fermo all’ora della strage. 39 anni fa la bomba nella sala d’attesa che causò la morte di 85 persone. Oltre 200 rimasero ferite. Ancora non tutto è stato chiarito nonostante processi e condanne e ogni anno la città e l’associazione dei parenti ricordano le vittime dell’attentato. Quest’anno è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a ...

Incendio alla Plaia di Catania - sopralluogo del Governatore Musumeci : “poteva essere una Strage - serve riqualificazione” : sopralluogo del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, alla Playa di Catania, nei luoghi distrutti dall’Incendio di alcuni giorni fa. Ad accompagnarlo il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti, l’ingegnere Giovanni Spampinato, responsabile della Protezione civile della Sicilia orientale, e il colonnello del Corpo forestale della Regione, Luca Ferlito. Dopo aver visitato le aree devastate dal rogo, Musumeci ...

Un messaggio nella bottiglia per una vittima della Strage di Manchester ha viaggiato dall'Inghilterra alla Puglia : Una bottiglia sigillata con dentro preghiere e ricordi di una madre delle vittime dell'attentato alla Manchester Arena del 2017 è stata trovata sulla spiaggia di Torre Vado, sulla costa del comune di Morciano di Leuca, nel Salento. nella bottiglia, chiusa ermeticamente con un tappo e della cera, vi erano scritti struggenti rivolti alla 14enne Sorrell Leczkowski, deceduta nell'attacco terroristico insieme ad altre 21 persone al ...

Scontro tra treni in Puglia : «Il controllore sta malissimo». Gli audio choc a tre anni dalla Strage : A tre anni dalla strage avvenuta in Puglia il 12 luglio del 2016, quando 23 persone morirono e 50 rimasero ferite in seguito ad uno Scontro tra due treni, l'Astip, Associazione strage treni in...

La Strage delle tartarughe marine in Sicilia : l’allarme lanciato dal WWF [FOTO] : “Il WWF Sicilia Nord Occidentale, riferimento per la costa nord Siciliana da Cefalù a San Vito lo Capo, in una sola settimana ha ricevuto 2 segnalazioni di tartarughe marine del genere Caretta caretta morte e spiaggiate. La prima nella spiaggia di Alcamo Marina, una femmina adulta di oltre 40 kg e ieri, nelle vicinanze dell spiaggia del Casello di Trappeto, un’altra Caretta caretta adulta presumibilmente maschio in avanzato stato di ...

Ponte Morandi - l'ingegnere : "Doveva esplodere nel 2003 - ma poi...". Come si è arrivati alla Strage di Genova : Danilo Coppe è l'ingegnere fra i massimi esperti internazionali di esplosivi che ha curato il progetto della demolizione del Ponte Morandi. "Nel 2003 mi avevano chiesto un progetto per demolire il Morandi, feci un preventivo, ma non se ne fece nulla. Mi chiamarono non perché il Ponte fosse instabile

Strage di Bologna alla svolta Un reperto cambia la storia : Luca Fazzo Strage di Bologna del 2 agosto 1980 L'esplosione sarebbe stata accidentale. E porterebbe al terrorista Carlos. Esultano Mambro e Fioravanti I periti della Corte d'assise di Bologna mettono mano, a trentanove anni di distanza, al materiale della Strage del 2 agosto 1980. Scoprono dettagli nuovi, che mettono in discussione certezze ufficiali, rafforzano piste abbandonate, aprono scenari inesplorati. I neofascisti Giusva ...

Strage alla stazione di Bologna - forse trovato l'interruttore della bomba : Le indagini per il nuovo processo in Assise hanno portato al riesame dei detriti conservati ai Prati di Caprara. I difensori dell'ex Nar Cavallini sperano di far riaprire la pista palestinese. I familiari delle vittime: "Confermato il tipo di esplosivo usato dal terrorismo di...