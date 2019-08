Sparatoria in Texas | almeno 18 morti | tra le vittime anche dei bambini

Fonte : vanityfair

(Di sabato 3 agosto 2019) Ancora una, ancora in America. È successo in un affollato supermercato della catena Walmart di El Paso,: il bilancio è di18e diversi feriti. Ad agire sarebbe stato un solo killer, Patrick Crusius, di El Paso, un ragazzo bianco, di ventun anni. Ancora non si sa il movente, ma di certo ha scatenato il panico tra le migliaia di clienti che si trovavano nei negozi e nei ristoranti del centro commerciale. La polizia è arrivata in forze, insieme all’Fbi e alle ambulanze, ma è passataun’ora prima della cattura del killer. Il sindaco Dee Margo parla di «numerosi», 18 letra cui 4, con30 feriti. «C’è solo un sospetto arrestato»: lo ha detto in conferenza stampa Robert Gomez, portavoce del dipartimento di polizia di El Paso, in merito allaavvenuta principalmente – ha confermato – nel ...

Agenzia_Ansa : Molte le vittime della sparatoria in un supermarket in Texas. Lo riferisce lo staff del sindaco di #ElPaso #ANSA - SkyTG24 : #UltimOra #Texas, sparatoria #ElPaso, polizia: almeno 18 vittime tra cui dei bambini, fermato un sospetto #canale50… - Agenzia_Italia : È di 18 morti il bilancio della sparatoria avvenuta in un centro commerciale di #ElPaso, in Texas. -