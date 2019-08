crocerossa : ???? Weekend di fuoco per il primo esodo estivo. Oggi, e per tutta l’estate, i volontari CRI saranno impegnati nelle… - c_appendino : ? 250mila euro per la rimozione di barriere architettoniche e per la sicurezza stradale di Torino. È quanto ha vot… - quotidianodirg : Sicurezza stradale a Scicli, incontro di Forza Italia -

Dalla Rete Google News

MET - Provincia di Firenze

Per lui anche la segnalazione in Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Fermato per un controllo al veicolo, non solo è stato ...