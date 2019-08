Rinnovate le stazioni di San Vincenzo e Campiglia Marittima

Microsoft Launcher si aggiorna : impostazioni Rinnovate [Agg. Pubblico] : [aggiornamento] Microsoft Launcher si è aggiornato pubblicamente alla versione 5.6.0.52888 introducendo le novità della beta. Articolo originale (25/06/2019); Quest’oggi, la variante beta di Microsoft Launcher si è aggiornata per Android introducendo un rinnovamento delle impostazioni e altre novità. Changelog impostazioni rinnovate: l’esperienza della pagina impostazioni del Launcher è stata ottimizzata per aiutare a scoprire e ...