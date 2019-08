MotoGp | tutti contro Valentino Rossi | il Dottore bersagliato dai colleghi in Safety

MotoGp – Terminate le Fp1 a Brno : Dovizioso davanti a tutti - Rossi chiude la top ten : Dovizioso davanti a tutti nella prima sessione di libere del Gp della Repubblica Ceca: i tempi delle Fp1 a Brno Piloti in pista a Brno per la prima sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca. Dopo la tragica notizia della scomparsa di Luca Semprini, addetto stampa Ducati, è proprio un ducatista il più veloce della prima sessione di prove libere sulla pista di Brno. Dovizioso precede Marquez e Vinales, fermando il cronometro ...

Carlo Pernat/ "Valentino Rossi - Simoncelli e le donne. Tutti i segreti sulla MotoGp" : Carlo Pernat racconta Tutti i segreti della MotoGp: da Valentino Rossi a Marco Simoncelli, con diversi retroscena sulle donne.

MotoGp : Jorge Lorenzo sta pensando al ritiro a fine stagione? Lo spagnolo potrebbe spiazzare tutti : Non è un momento facile per Jorge Lorenzo. La frattura della sesta vertebra dorsale, per quanto è accaduto ad Assen (Olanda) nel corso delle prove libere dell’ottavo round del Mondiale 2019 di MotoGP, è stato un colpo durissimo per il maiorchino. Al di là delle criticità fisiche per le quali Jorge ha già avviato una fase di riabilitazione scrupolosa, quello che preoccupa sono le conseguenze psicologiche sul pilota iberico. Fino ad ora, il ...

MotoGp Germania - la diretta della gara : Marquez davanti a tutti : Al via la gara del MotoGp in Germania. davanti a tutti Marc Marquez, che sabato a conquisto la decima pole position stagionale. Gli italiani tentano la risalita dalle retrovie: Franco Morbidelli dalla settima posizione, Valentino Rossi dall’undicesima. Appena dietro le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. ?? L'articolo MotoGp Germania, la diretta della gara: Marquez davanti a tutti proviene da Il Fatto Quotidiano.

LIVE MotoGp - GP Germania 2019 in DIRETTA : tutti in pista per il warm-up mattutino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.13 Rispetto alle prime due giornate di prove c’è una novità al Sachsenring, infatti nella notte ha piovuto sul circuito e la pista è ancora abbastanza umida. 9.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA del warm-up mattutino della MotoGP per il GP di Germania 2019. Il programma del GP Germania (7 luglio) – La presentazione del GP Germania – La cronaca delle qualifiche GP ...

MotoGp - GP Germania 2019 : risultato FP3 e classifica combinata dei tempi. Tutti i qualificati per la Q2 : Marc Marquez domina la scena anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP precedendo Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Franco Morbidelli e Danilo Petrucci, sesto e settimo, sono i migliori italiani al Sachsenring, mentre Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, 11esimo e 14esimo, sono costretti a passare dalla Q1 nel corso delle qualifiche. classifica TEMPI FP3 GP Germania 2019 – MotoGP 1 93 Marc ...

VIDEO MotoGp - Highlights e sintesi prove libere GP Germania 2019 : tutti i momenti salienti : Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP sono risultate intense e ricche di spunti, ma con un unico grande denominatore: Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha chiuso al comando il venerdì del Sachsenring rifilando distacchi notevoli a tutti, con i soli Alex Rins (Suzuki), Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) e Maverick Vinales (Yamaha) a rimanere sotto il mezzo secondo di distacco. Giornata ...

LIVE MotoGp - GP Germania 2019 in DIRETTA : prove libere 2. Valentino Rossi cerca conferme - tutti contro Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 1 – Classifica tempi prove libere 1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Si torna in pista al Sachsenring per la seconda sessione odierna, pomeriggio infuocato sul tracciato teutonico dove i piloti cercheranno la migliore messa a punto possibile sulla propria moto e proveranno a trovare ...

Marc Marquez MotoGp - GP Germania 2019 : “Tutti mi danno già vincitore? Era così anche ad Austin…” : Marc Marquez è stato, come ampiamente preventivabile, il grande protagonista della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Germania 2019, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il campione del mondo in carica, infatti, è davvero a casa quando corre sul circuito del Sachsenring, dove ha vinto (e piazzato la pole position) in tutte le ultime nove edizioni disputate in tutte e tre le classi. Le sue ...

MotoGp - Giacomo Agostini certifica il declino di Valentino Rossi : “ormai è chiaro a tutti che…” : L’ex pilota italiano ha parlato del momento nero di Valentino Rossi, esprimendo il proprio lapidario punto di vista Momento nerissimo per Valentino Rossi, con quella di Assen sono tre le cadute consecutive per il Dottore, sempre più lontano ormai dalle posizioni di vertice della classifica piloti. Alessandro La Rocca /LaPresse Sulle difficoltà del pilota della Yamaha si è soffermato Giacomo Agostini che, dalle colonne del QS, ha ...

VIDEO MotoGp - Fabio Quartararo GP Olanda 2019 : “Ringrazio tutti - il braccio mi fa male e ora devo riposare” : Terzo gradino del podio più che soddisfacente per Fabio Quartararo al termine del GP d’Olanda 2019 di MotoGP corso ad Assen; il transalpino è partito dalla pole position ma nulla ha potuto contro lo strapotere dimostrato da Maverick Viñales e dal sempre presente Marc Marquez durante la corsa, anche per via del recente intervento al braccio che su una pista fisicamente devastante come quella della Drenthe ha lasciato qualche strascico sulla ...

MotoGp - GP Olanda 2019 : risultati e classifica FP3. Tutti i qualificati per la Q2 : Fabio Quartararo domina la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP e comanda la classifica combinata. Assieme al francese, ecco i nove piloti che passano direttamente alla Q2: Danilo Petrucci, Maverick Vinales, Marc Marquez, Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli, Jack Miller, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow e Joan Mir. Sono fuori Alex Rins e Valentino Rossi che passa dal quarto al 14esimo posto per aver superato ...

MotoGp – La strategia Honda e l’incidente causato da Lorenzo - Puig ammette : “chiedo scusa a tutti i piloti e i loro team” : A tutto Puig: dalla strategia di Marc Marquez all’incidente causato da Jorge Lorenzo al Montmelò, le parole del team manager Honda E’ andato in scena domenica il Gp di Catalunya 2019, vinto da un ottimo Marc Marquez, che ha approfittato della maxi caduta causata da Jorge Lorenzo per trionfare e aumentare il suo vantaggio in classifica piloti. Un ottimo risultato per il campione del mondo che adesso si trova a 37 lunghezze da ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Marc Marquez - vincente e fortunato. Cadono tutti - tranne lo spagnolo… : vincente e fortunato, il connubio perfetto: fenomeno perché dotato di un talento cristallino fuori dal comune ma supportato anche dalla buona sorte, che raramente gli volta le spalle. C’è poco da dire: a Marc Marquez va sempre tutto bene, un verso Gastone del motociclismo che non ha bisogno di aiuti dalla Dea Bendata perché è già fortissimo di suo e che invece può beneficiare a piene mani di un sostegno sempre particolarmente gradito. Il ...