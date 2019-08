Motocross | GP Belgio 2019 | Max Anstie domina la qualifying race della MXGP su Gajser

Fonte : oasport

(Di sabato 3 agosto 2019) Il britannico Max(KTM) si aggiudica ladel Gran Premio del. Il numero 99 ha fatto suo il sabato di Lommel precedendo Tim. Lo slovenoHonda, ormai ad un passo dal titolo iridato, si ferma a 4.3 secondi dalla vetta, mentre in terza posizione si è classificato il francese Romain Febvre (Yamaha) a 25.7. Quarta posizione per lo svizzero Arnaud Tonus (Yamaha) a 27.5, quinta per il padrone di casa Jeremy Van Horebeek (Honda) a 28.3, sesta per il lituano Arminas Jasikonis (Husqvarna) a 28.9, settima per lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 29.1, ottava per il britannico Shaun Simpson (KTM) a 42.2, nona per l’olandese Glenn Coldenhoff (KTM) a 49.0, mentre completa la top ten il nostro Ivo Monticelli (KTM) a 51.4. Si ferma in 29esima posizione Alessandro Lupino (Kawasaki) a 5 giri. CLASSIFICAGP– ...

