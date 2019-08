In Europa non contiamo più nulla

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 3 agosto 2019) Strano. Nell’ennesima intervista da campagna elettorale permanente Di Maio non ha annunciato che il Governo regalerà un panino al salame per tutti. Ha lanciato un assist a Salvini che oggi proporrà un panino e una bibita per tutti. Intanto la produzione industriale cala, il Pil è a zero, la cassa integrazione straordinaria è raddoppiata.Ine nel mondo nonpiù: dovevano cambiare tutto non trovano neanche un Commissario per rappresentarci. In realtà c’è poco da ridere, l’egoismo di chi ci governa sta bombardando l’Italia di idee stravaganti confuse e spesso irrealizzabili. Senza un progetto, una visione una strategia e i risultati si vedono. Per questo noi ripartiamo dalle idee perché qualsiasi riscossa e costruzione di un’alternativa non può che partire da una visione ...

Linkiesta : Non va in Europa, non va al Governo. Per colpire Salvini basta metterlo di fronte ai suoi fallimenti politici. Tra… - europainitalia : Grazie per il calore che ci ha dimostrato. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per l’Italia ???? e l’Europa! ???? Ben… - DiMarzio : Decisione storica per la #UEFA ?? #LiverpoolChelsea verrà arbitrata da una donna ?? 'E' una delle migliori non solo… -