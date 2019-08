Grave incidente sulla Ragusa - Marina di Ragusa | traffico deviato

Incidente in Calabria - 22enne finisce con l'auto in una scarpata : è Grave : Nella mattina di oggi 30 luglio, un ragazzo di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto coinvolto in un grave Incidente stradale verificatosi in Calabria, precisamente in provincia di Vibo Valentia. Il giovane avrebbe perso il controllo dell'autovettura andandosi a schiantare in una scarpata. Le sue condizioni di salute sono sembrate essere subito molto gravi e per questo motivo è stato necessario l'intervento di un elisoccorso ...

Due incidenti si sono verificati nel corso del Rally di Alba, in programma oggi e domani nella capitale delle Langhe. Un'auto è finita fuori strada e ha travolto uno spettatore di 55 anni che ha subito un trauma crancio. È stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Cuneo. In un altro sinistro è rimasto ferito un pilota, anche lui trasferito al pronto soccorso ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tragedia in Calabria - 27enne perde la vita diversi giorni dopo un Grave incidente : Una terribile notizia giunge dalla Calabria, dove nella serata di ieri, martedì 23 luglio, un giovane di soli 27 anni è deceduto, dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale verificatosi circa 10 giorni fa. Il giovane era stato ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni critiche. Purtroppo le sue condizioni di salute negli ultimi giorni si erano ulteriormente aggravate e nella serata di ieri, nonostante i medici ...

Fast & Furious 9: grave incidente per la controfigura di Vin Diesel. riprese interrotte, lo stuntman è in coma Ancora brutte notizie per Fast & Furious. Il nono episodio della saga è stato minato da un grave incidente. Dopo la morte dell'attore Paul Walker, avvenuta nel 2013 a causa di un brutto incidente in automobile;

Incidente tra auto e pullman - ferita Gravemente 23enne di Colonnella : Teramo - Una ragazza di 23 anni di Colonnella (Teramo) è rimasta seriamente ferita in un Incidente stradale avvenuto intorno alle tre di notte lungo la sopraelevata di San Benedetto del Tronto. La giovane era alla guida di una Renault Clio quando è andata a sbattere contro un pullman che proveniva in senso opposto. Sul bus c'erano 31 persone oltre l'autista, nessuna delle quali è rimasta ferita. Gravi invece le ...

Grave incidente a Catania - 8 feriti tra cui 3 bambini : Grave incidente a Catania, 8 feriti tra cui 3 bambini. I tre bambini in ps pediatrico e pediatria, un 25enne in osservazione

Incidente mortale e Rubano, in provincia di Padova dove sabato notte una moto ha tamponato un'auto, piombandole addosso. Morto sul colpo il centauro alla guida della due ruote, Franco Benato, mentre è in pericolo di vita la moglie, che viaggiava con lui. Sotto choc la 29enne conducente della macchina: indagini in corso.

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita ed è stata trasportata in elicottero in ospedale in gravi condizioni. È il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattino lungo l'autostrada A22 nei pressi del casello di Affi (Verona). Traffico e code in autostrada dopo il sinistro.

Lecce - incidente stradale al rientro dal mare : Grave una 38enne di Lequile : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio a Copertino, nel Leccese, precisamente lungo la strada che conduce alla marina di Sant'Isidoro, ricadente nel comune di Nardò. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, l'auto condotta da una 38enne originaria di Lequile, una Fiat Seicento, è entrata in collisione, in maniera frontale, con una Renault Modus, al cui interno si trovava una coppia di anziani del posto, ...

Basket - Ognjen Kuzmic in coma dopo un Grave incidente. Il cestista serbo era di ritorno da un matrimonio : E’ in coma indotto Ognjen Kuzmic, centro serbo con una breve esperienza anche nei Golden State Warriors del primo anello dell’era Steph Curry (2015), dopo un incidente stradale di cui è rimasto vittima dopo un matrimonio. Il giocatore, stando a quando riportato dalla Stella Rossa, il club per il quale aveva firmato poco meno di due settimane fa dopo due anni al Real Madrid, stava percorrendo la strada che va da Banja Luka a Prijedor, ...

Basket – Serbia sotto shock : terribile incidente per Kuzmic - Gravemente ferito : Mondo del Basket sotto shock: terribile incidente stradale per Kuzmic, il serbo gravemente ferito Paura per Ognjen Kuzmic: il cestista serbo è rimasto gravemente ferito in un terribile incidente stradale. Il 29enne serbo, secondo quanto comunicato dal suo club, la Stella Rossa, sembra aver riportato danni fisici evidenti alla testa e al torace. Ricoverato in ospedale, Kuzmic sembra aver riportato danni alla mascella ed al torace, con la ...

?Incidente Alcamo - morto 13enne su A29 : fratellino Grave. Il padre era in diretta Facebook prima dello schianto : Tragico incidente ad Alcamo dove ha perso la vita un ragazzino di 13 anni: si tratta di Francesco Provenzano. Grave il fratello di 9 anni, Antonino. L'incidente è...

